Busto Arsizio: Detenuto straniero dà fuoco a cella e aggredisce poliziotto con punteruolo

La denuncia del Sappe: ‘Pochi gli stranieri espulsi nel 2021’

Sembra davvero non esserci pace per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nelle carceri lombarde. Ultimo grave episodio, accaduto qualche giorno fa, nel carcere di Busto Arsizio, sul quale ricostruisce gli eventi accaduti Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Qualche giorno fa, un detenuto straniero ha dato fuoco al materasso all’interno della propria cella. Durante le operazioni di soccorso, il detenuto ha cercato con un punteruolo artigianale di aggredire il poliziotto penitenziario intervenuto per spegnere l’incendio il quale, indietreggiando per difendersi, è caduto rovinosamente. Solamente grazie al tempestivo intervento degli altri Agenti si è potuto evitare il peggio e mantenere l’ordine e la sicurezza nella struttura detentiva. Il poliziotto aggredito, cui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà, è poi dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del nosocomio cittadino, dove è stato successivamente dimesso con una prognosi di 30 gg per la frattura della mano destra. La situazione è grave: non si placano le aggressioni, il personale di Polizia Penitenziaria è stremato dalla situazione e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, retto dal dirigente carcerario Pietro Buffa, si contraddistingue per l’assenza di provvedimenti a tutela della incolumità fisica dei nostri poliziotti. E’ ora di basta!”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, esprime vicinanza e solidarietà al poliziotto ferito ed ha parole di apprezzamento per il personale che lavora a Busto Arsizio: “le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria che svolgono quotidianamente il servizio a Busto Arsizio lo fanno con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità in un contesto assai complicato per l’esasperante sovraffollamento. Ma servono urgenti provvedimenti per frenare una situazione operativa che è semplicemente allarmante”.