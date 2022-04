Cagliari, guidatori si schiantano e chiamano i Carabinieri, ma sono entrambi ubriachi: denunciati

Pubblicato il 21 Aprile, 2022

Alle quattro del mattino, a Quartu S. Elena, del 19 aprile c’è stato uno scontro fra due auto: fortunatamente, nell’incidente non ci sono stati feriti e, come accade in questi casi, la “questione” avrebbe, come di prassi, potuto essere risolta semplicemente comunicando l’incidente alle rispettive compagnie di assicurazione, per il risarcimento, ma i due guidatori non hanno trovato un accordo. Si trattava di una 36enne di Villacidro, domiciliata a Quartu, impiegata, incensurata, e un 25enne di Monserrato, studente, incensurato. I due erano a bordo, rispettivamente, di una Lancia y e di una Ford Fiesta.

L’intervento dei carabinieri e i test per le verifiche dei tassi alcolici dei due conducenti

L’incidente è avvenuto in viale Colombo, a Quartu Sant’Elena, nella città metropolitana di Cagliari, in Sardegna e i Carabinieri, arrivati sul posto, hanno – per prima cosa – eseguito i test per verificare il tasso alcolico dei due conducenti.

Tassi alcolici elevatissimi dei due conducenti

In particolare, la donna al volante di una delle vetture ha fatto registrare all’etilometro un tasso alcolico quasi cinque volte superiore al limite di legge. L’uomo che guidava l’altra vettura, invece, aveva un tasso di quasi tre volte superiore alla norma. I Carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, che hanno eseguito i rilievi di legge, hanno fatto scattare le denunce a loro carico e le auto sono state poste sotto sequestro, ritirando anche i documenti di guida dei due conducenti.