Caltagirone, “In fondo nessuno di noi è normale – Io mi racconto”: evento in Municipio per la Giornata Mondiale della Disabilità

Domani venerdì 3 dicembre, a partire dalle 10,30, nel salone di rappresentanza “Mario Scelba” del Palazzo Municipale di Caltagirone (CT), su iniziativa del Dipartimento di salute mentale (Dsm) Calatino 1, dell’assessorato comunale al Welfare e del Centro Sils Caltagirone, in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, si svolgerà l’evento dal titolo: “In fondo nessuno di noi è normale – Io mi racconto”.

I lavori, moderati dalla consulente a titolo gratuito del sindaco per l’inclusione sociale, Laura Boria, saranno aperti dai saluti del sindaco Fabio Roccuzzo e dell’assessore al Welfare, Patrizia Alario. Seguirà la presentazione da parte del direttore del Dipartimento di salute mentale Calatino 1, Raffaele Barone.

Prevista la partecipazione e/o gli interventi di: cooperativa Namastè con la classe III C dell’Istituto comprensivo “Alessio Narbone”, con la performance musicale “A Natale si può”; cooperativa Zeno Saltini col presidente del comitato zonale Giacomo Sortino; cooperativa Iride con “Favoleggiando la diversità” (poesie); Chiara Internullo, che canterà “O surdatu nammuratu”; cooperativa Il Ciclamino; Mamma Doris con “La storia di Silvia”; cooperativa Minerva con “Diamoci insieme una zampa per curarci”; Istituto “Cucuzza Euclide Ipsseda, classi I, II e III B, con “Noi siamo tutti diversi – Dove c’è diversità c’è uguaglianza”; cooperative San Francesco e Opera Prossima con “Una poesia per tutti”; Riccardo Ranno (facilitatore sociale) con “Le mie poesie”; cooperativa Noema con testimonianze di arteterapia e di laboratori di cucina; cooperative Insieme, Nuove Mete e Terranostra; Rems di Caltagirone con le esperienze riabilitanti degli utenti.