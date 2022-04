Caltagirone, lunedì 25 aprile per la Festa della Liberazione in via Roma sarà deposta corona d’alloro

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Lunedì 25 aprile, alle 10,30, al Monumento ai Caduti, in via Roma a Caltagirone, in occasione della Festa della Liberazione 2022 (la giornata dall’anno in cui si ricorda la liberazione dell’Italia dal governo fascista e dall’occupazione nazista del Paese), su iniziativa dell’amministrazione comunale sarà deposta una corona d’alloro.

Inoltre da lunedì 25 aprile a domenica 1 maggio, nell’atrio del Palazzo municipale, si terrà “Il cortile dei Resistenti”, un’esposizione delle biografie di partigiani calatini protagonisti della lotta di Liberazione, a cura della sezione Anpi “Angelo Aliotta” in collaborazione con l’assessorato comunale alle Attività culturali ed Eredità immateriali.

Le biografie esposte fanno parte di una più corposa raccolta di storie di uomini che hanno lottato per gli ideali alti della democrazia e che hanno contribuito, ciascuno con il proprio impegno, a edificare la nostra Repubblica.

Fonte immagine: Google Maps