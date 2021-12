Caltagirone, si avvelena con un topicida: tragedia sfiorata per un 33enne

Nel tardo pomeriggio dello scorso 5 dicembre, un 33enne di Caltagirone ha ingerito del veleno per topi e si è allontanato da casa con chiari intenti suicidi. L’allarme veniva dato da familiari a un Ispettore della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Caltagirone, libero dal servizio, che ha intrapreso celermente tutte le azioni utili al rintraccio del giovane, diramando la nota di ricerca a tutte le forze dell’ordine e attivando le indagini del caso.

Ottenuta la localizzazione d’urgenza dell’utenza in uso al giovane, quest’ultimo, poco dopo, veniva rintracciato in una zona isolata, all’interno di un terreno, a torso nudo al freddo e sotto la pioggia battente. Il malcapitato era semicosciente e proferiva frasi sconnesse, manifestando volontà suicida, cosicché veniva prima riparato delle intemperie e celermente condotto al Pronto Soccorso.

In ospedale i poliziotti lo hanno convito, con non poca fatica, ad assumere le terapie che personale medico voleva somministrare, per evitare verosimili conseguente date dall’assunzione del veleno. Dopo non brevi momenti concitati la situazione si stabilizzava e il giovane rimaneva in osservazione al pronto soccorso sotto terapia medica.

Immagine di repertorio