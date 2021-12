“Canzoni da museo”: uscito il nuovo disco di Roberta Giallo

Uscito il nuovo album della poliedrica artista d’adozione bolognese Roberta Giallo dal titolo “Canzoni da museo” (GROdischi).

“Canzoni da Museo” è un progetto sui generis, un album di “poesie divenute canzoni”, in cui la cantautrice Roberta Giallo ha scelto di musicare, arrangiare e dare nuova veste alle liriche di alcuni poeti di fama nazionale ed internazionale per lei fonte di grande ispirazione e “in qualche modo affini”: Giovanni Gastel (fotografo e poeta, nipote di Luchino Visconti), Davide Rondoni (poeta, fondatore del Centro di Poesia Contemporanea), Roberto Roversi (poeta, scrisse anche per Lucio Dalla).

Con “Canzoni da Museo” Roberta Giallo desidera porre le basi per un nuovo genere musicale che abbia a cuore la poesia, la canzone e i luoghi deputati alla custodia e alla salvaguardia del bello e della cultura. La cantautrice si pone l’obiettivo di raggiungere un pubblico variegato mettendo in risalto il valore alto della poesia, coniugato con suoni ed arrangiamenti contemporanei e minimali, cosicché il linguaggio multimediale, tra audio, video e letteratura faccia incontrare pubblici distanti tra loro, superando gap tanto generazionali quanto culturali, dove la musica si fa, al contempo, immagine e poesia, poiché “poesia e musica sono di tutti”.



“Canzoni Da Museo nasce dal mio desiderio di musicare le poesie di Giovanni Gastel per primo, poi di Davide Rondoni e Roberto Roversi: in esse ho ritrovato i grandi interrogativi e temi imperituri dell’umanità, come la nascita, la morte, l’amore, il senso di non appartenenza, di abbandono, la bellezza, la caducità delle cose di questo mondo. È stato come viaggiare attraverso gli occhi degli altri, ritrovando nel loro viaggio recondite parti di me. In questo tempo pandemico e inedito, sentivo la necessità di legare alla mia musica la profondità della poesia che attraverso le liriche di Gastel, Rondoni, Roversi mi è stata di grande ispirazione e conforto.

– racconta Roberta –

“Canzoni da museo” è una sorta di scrigno magico, in cui la musica e la poesia sono alchemicamente ricongiunte. Proprio come poteva accadere nei tempi antichi, in cui esse non erano separate, ho pensato di farle tornare a “vibrare insieme”, sperando di poter sortire quell’effetto catartico e taumaturgico e di espiazione proprio della tragedia greca. Avevo bisogno di elaborare canzoni nuove, “diverse”, di restituire al linguaggio musicale l’occasione di esplorare nuove vie, di muoversi entro strutture non standard, differenti da quelle della canzone tout court. Ho potuto quindi sondare le domande eterne della nostra specie, regalarle una cornice, facendomi voce singola e al tempo stesso corale“.

Appuntamenti live

Roberta Giallo sarà il 9 dicembre al Teatro Ponchielli di Cremona in un evento tributo a Mina che vedrà presenti anche Nek, Frankie Hi-nrg mc, Audio 2. L’11 e 12 dicembre sarà invece ospite musicale dello spettacolo “Forse che sì forse che do” a Bologna al LabOratorio San Filippo Neri. Mentre nel 2022 Roberta Giallo presenterà il nuovo spettacolo “Il mio incontro con Lucio Dalla” con Ernesto Assante, il 20 Gennaio a Monaco di Montecarlo, il 4 Marzo a Bologna al LabOratorio San Filippo Neri.

Biografia

Roberta Giallo è una cantautrice, scrittrice e performer teatrale.

Inizia la sua carriera aprendo il concerto di Sting in piazza del Plebiscito a Napoli in diretta su All Music. Viene notata da Mauro Malavasi che la presenta a Lucio Dalla. Insieme lavorano a uno spettacolo e al disco “L’oscurità di Guillaume” che ottiene un grande successo di pubblico e di critica (decretato migliore disco del 2017 da All Music Italia).

Fa incetta di premi: il Premio dei Premi MEI, il Premio Bindi, il premio “Un Certain Regard” Musicultura, il Premio Inedito – Colline di Torino, il Cornetto Free Music Festival by Algida, la Targa Kora Premio Lauzi etc.

Si esibisce nei più importanti teatri e luoghi della cultura, in Italia e all’Estero, portando in scena numerosi concerti e spettacoli con Federico Rampini, Ernesto Assante, Gino Castaldo, Valentino Corvino, Gnu Quartet e come soprano collabora con alcune delle più importanti Orchestre Italiane: Foi Bruno Bartoletti, Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana”. Si esibisce al MAXXI, alla Repubblica delle Idee (di Roma, Genova, Bologna), al Teatro Comunale di Bologna, al Teatro Vittoria di Roma, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Parco delle Musica di Roma, al Théâtre des Variétés di Monte Carlo, al Y-Theater di Hong Kong, al Teatro Massimo di Palermo, al Teatro Nuovo Giovanni Da Udine, al Teatro dell’Archivolto di Genova, al Festival Della Filosofia di Carpi, all’Istituto di Cultura Italiano di Los Angeles e Oslo etc.

Nel 2016 presenta il suo singolo Start al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Nel 2018 viene chiamata per rappresentare la Musica italiana nel mondo in occasione del Festival della musica Europea al Make Music Hong Kong svoltosi al Tai Kwun.

Nel 2018 e 2019 parte per un tour mondiale titolato “Astronave Gialla World Tour” che la vede portare in giro per il mondo, in solo piano e voce, le canzoni dell’album “L’oscurità di Guillaume” toccando Hong Kong, Mosca, Kiev, Istanbul, Los Angeles, Ho Chi Min, Singapore, Monte Carlo, Porto, Oslo.

Nel 2019 debutta sul grande schermo nelle vesti di attrice protagonista nel film “Il Conte Magico” di Marco Melluso e Diego Schiavo, per cui riceve la menzione come miglior attrice al Symbolic Art Film Festival di San Pietroburgo. Lavora alla realizzazione di diverse colonne sonore tra cui il film “Il cuore grande delle ragazze” di Pupi Avati, La ragazza dei miei sogni, etc.

Nel 2021 pubblica con Pendragon il suo primo romanzo dal titolo “Web Love Story”, che ripercorre le vicende che hanno ispirato il disco “L’oscurità di Guillaume”.

Attualmente è in tour con il giornalista e scrittore Federico Rampini nello spettacolo “Morirete Cinesi”, mentre è previsto il debutto a Montecarlo (Théâtre des Variétés – gennaio 2022) dello spettacolo scritto insieme a Ernesto Assante “Il mio incontro con Lucio Dalla”.

Roberta Giallo ha pubblicato come LP “L’oscurità di Guillaume” (2017), “Vicina vicina” (2020); come EP “Di luce propria” (2014); come singoli “Animale” (2015), “Start” (2016), “Amore amor” (2016), “In amore muoio di frontale” (2017).

“Canzoni da Museo” è stato realizzato con il contributo del Comune di Bologna – City Of Music Unesco e Fondazione del Monte di Bologna a Ravenna