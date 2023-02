Caso Cospito, inquietante telefonata anonima: “A Bologna ci sarà un attentato”

Pubblicato il 2 Febbraio, 2023

“A Bologna ci sarà un grave attentato, in relazione alle vicende di Cospito”. È questo l’inquietante messaggio annunciato alla redazione del quotidiano Il Resto del Carlino di Bologna con una telefonata anonima arrivata martedì 31 gennaio alla portineria di via Mattei. La notizia è stata riferita dal Quotidiano Nazionale e l’edizione bolognese del Giornale. La voce nel messaggio sarebbe quella di un giovane, di sesso maschile, senza accenti e con una lieve inflessione bolognese. La telefonata è arrivata alle ore 8.05 ed è durata pochi secondi. La testata ha immediatamente allertato le autorità e, poco dopo la segnalazione, la Digos è stata in via Mattei per ascoltare l’addetto che ha ricevuto la telefonata.

Le indagini sono al momento in corso per risalire al luogo da dove sarebbe partita la telefonata e chi ci sarebbe dietro all’inquietante messaggio, se esponenti anarchici oppure no. Sempre ieri, 1 febbraio, alla redazione del Resto del Carlino è arrivata una lettera contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto; nella missiva ci sarebbero frasi manifestatamente contro la politica attuale del Governo riguardo alla guerra in Ucraina: “In caso di persistenza, saremo costretti a prendere dei seri provvedimenti”, c’è scritto nella lettera anonima. LEGGI ANCHE: ANDREA DELMASTRO TIENE DURO: “NON MI DIMETTO, LA RELAZIONE SU COSPITO NON ERA RISERVATA”