Catania, eletta la segreteria provinciale Fiom, Rosy Scollo: “È il momento del fare”

Pubblicato il 20 Marzo, 2023

“È il momento del fare, di portare a casa risultati concreti e tangibili per i lavoratori e le lavoratrici, così come stiamo provando a fare negli accordi di secondo livello che stiamo discutendo in diverse aziende del territorio catanese. Le nostre priorità sono i salari, le stabilizzazioni dei precari e la rimodulazione dei tempi di vita e di lavoro, con l’obiettivo strategico della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario”. Così la segretaria generale della Fiom Catania, Rosy Scollo, nella relazione introduttiva dell’assemblea generale delle tute blu catanesi della Cgil, nel corso della quale è stata eletta la nuova segreteria provinciale. Ad affiancare Scollo saranno Francesco Furnari (STM), Francesco Di Mauro (STM) e Alfio Battaglia, operaio delle Acciaierie di Sicilia. “È la prima volta – ha precisato Scollo – che un delegato delle Acciaierie di Sicilia, unica acciaeria presente sul territorio regionale, entra a far parte della segreteria Fiom, segno di grande attenzione della categoria verso il settore siderurgico locale, un settore strategico per l’economia di Catania e della Sicilia che va supportato in ogni sede, soprattutto in questa fase di crisi energetica”. Nel corso dell’assemblea, cui ha partecipato Giuseppe D”Aquila, della segreteria provinciale Cgil, è stato eletto Boris De Felice presidente dell’organismo.