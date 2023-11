Catania: filmato mentre gira per la città sdraiato su un divano sul tetto di una panda

Pubblicato il 5 Novembre, 2023

Ancora un divano è finito al centro della cronaca – in negativo – di un video diventato subito virale su TikTok e ripreso dalla pagina “Inciviltà a Catania”. Dopo l’episodio di un 15enne, riuscito a ‘montare’ sul suo monopattino elettrico un divano per poi sfrecciare per le vie della città, questa volta, come si vede dal breve filmato, si scorge un uomo disteso comodamente sul sofà caricato sopra una Fiat Panda che procede nel traffico per le vie del quartiere Nesima.

LEGGI ANCHE: SI VESTIVA DA CAPOTRENO, CONTROLLAVA I BIGLIETTI NEI TRENI E INVITAVA A NON PAGARE. DENUNCIATO 20ENNE IN UMBRIA

About Post Author