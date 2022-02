Catania, prossime due sedute consiglio comunale 31 gennaio e 2 febbraio

Il presidente del Consiglio comunale di Catania, Giuseppe Castiglione, ha convocato l’assemblea cittadina nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti, e in videoconferenza, per lunedì 31 gennaio, alle ore 19, e mercoledì 2 febbraio, alle 10,30.



La seduta del 31 gennaio presenta tra i primi punti all’ordine del giorno l’argomento relativo al Fondo perequativo degli enti locali – art.11 L.R. n.9/2020 (conferma delle agevolazioni di cui alla delibera di Giunta comunale n. 161 del 29.10.2020, ratifica della scheda prevista dall’intesa con la Regione siciliana). La trattazione è stata richiesta con carattere d’urgenza dall’assessore al Bilancio, Roberto Bonaccorsi.

Al vaglio dell’aula anche il Regolamento e la disciplina per l’installazione dei chioschi nella città di Catania e alcuni odg e mozioni a firma di diversi consiglieri comunali.



L’assemblea del 2 febbraio è stata convocata in seduta straordinaria per discutere l’argomento “Emergenza rifiuti per saturazione discarica Sicula Trasporti” su richiesta del consigliere Dario Grasso e altri.

Nella foto il presidente del consiglio comunale di Catania, Giuseppe Castiglione