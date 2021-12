Catania, riaprono asili nido dal prossimo 9 dicembre

Superando le difficoltà connesse a una complessa procedura di aggiudicazione dei servizi connessi alla gestione e alle problematiche alle strutturali causati dai violenti nubifragi del 5 e 26 ottobre scorsi e a un piano di ristrutturazione dei locali, l’assessorato alla Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Catania, retto da Giuseppe Lombardo, ha fissato per il prossimo 9 dicembre l’apertura degli asili nido comunali, nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

“Siamo stati costretti a rimodulare in sette sedi il piano delle aperture e dell’assetto funzionale dei locali – ha spiegato l’assessore Lombardo – poiché alcune strutture degli asili nido sono in fase di ristrutturazione e si è reso necessario l’accorpamento momentaneo, per non fare comunque mancare il servizio alle famiglie e ai bambini da zero a tre anni. Un obiettivo raggiunto per cui ringrazio dirigenti e funzionari del Comune che si sono prodigati per ridurre al minimo gli inevitabili disagi”.

In dettaglio l’asilo nido “La giostra dei bimbi” di via Calipso n. 1 verrà riavviato nella sede comunale di via Caduti del Lavoro 143; “L’Arcobaleno” di via Stanislao Cannizzaro 129 è stato sistemato in via Raccuglia 12; Asili Nido “La Sirenetta” via Acquicella Porto 26 in via Acquicella 62; “Ali Fiorite” via Carlo Forlanini 12 ha trovato posto in via Acquicella 62; Asilo Nido “Le Coccinelle” da via Galermo 162 a viale Tirreno 1; “L’Isola Felice” nel Villaggio Sant’agata in via Del Nespolo 51.

Rimangono invece, nelle loro sedi gli Asili Nido: I Fantastici Folletti in via Acquicella 62; Raggio di sole via Narciso 1; Il Bruco e la Mela via Pitagora 2; Tom e Jerry via del Nespolo 51; Tra ginestre e formiche in Viale Tirreno 1. Dal lunedì al venerdì, le attività degli asili nido in cui vengono circa trecento bambini si svolgeranno dalle ore 7.30 alle 14.

