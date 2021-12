Catanzaro-Foggia, al “Ceravolo” malore per un poliziotto: le due tifoserie rimangono in silenzio per l’intero match

Una notizia che ha lasciato in silenzio le tifoserie di Catanzaro e Foggia, gara valida per il campionato di Serie C. A pochi minuti dal fischio d’inizio un poliziotto in servizio è stato colto da un malore e trasportato d’urgenza all’ospedale di Cosenza. L’uomo si trovava nel settore ospiti dello stadio Ceravolo in attesa della tifoseria avversaria che -appena giunta sul posto- ha scelto di accertarsi delle condizioni dell’agente prima di entrare allo stadio. Le due tifoserie poi hanno preso all’unanimità la decisione di non cantare né esporre striscioni nel corso del match.