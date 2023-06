L’incredibile storia di Charlotte Davies, dopo 8 anni lascia il fidanzato e fa la escort: “Meglio i clienti che…”

Pubblicato il 8 Giugno, 2023

Potrebbe sembrare la trama di un film, ma è una storia vera al 100%: Charlotte Davies, una ragazza 24enne di Londra, dopo 8 anni ha deciso di mollare il fidanzato e di cambiare decisamente vita lanciandosi nel mondo delle escort.

La ragazza, che ricopriva anche un ruolo di responsabilità come dirigente nell’area social media marketing, lo scorso 31 marzo ha raccontato la sua incredibile storia su TikTok. Dopo aver vissuto una vita piuttosto casta, fidanzata con lo stesso uomo da 8 anni, ha deciso di darsi alla bella vita intraprendendo la “carriera” di escort.

Il racconto di Charlotte Davies: “Da fidanzata modello a escort”

Charlotte nel video ha spiegato che, dopo una relazione durata 8 anni, non ne voleva sapere di ricominciare subito una storia seria. Poi un giorno, per caso, si ritrovò a vedere uno show televisivo dove si approfondiva il mondo delle escort e fu incuriosita a tal punto da avviare una vera e propria carriera.

Da come racconta nel video, sembra apprezzare particolarmente questa nuova vita: “Faccio viaggi ovunque grazie agli uomini con cui esco, mi fanno volare in prima classe, faccio shopping con i soldi altrui e mi pagano 200 sterline ad appuntamento”.

Confessa che si trova bene con i clienti e beneficia dei vantaggi di non dover necessariamente stringere una relazione seria e duratura. Inoltre aggiunge che sono stati molto più gentili e rispettosi loro in poche ore che il fidanzato in 8 anni.

“Uscire con loro – spiega – è come essere amici di letto. È una situazione vantaggiosa per entrambi. Sono tutte persone davvero simpatiche e spesso sono più grandi di me. Molti di loro hanno tra i 30 e i 40 anni. Una volta sono uscita con un uomo che aveva 63 anni”.

Dopo 8 anni un po’ di frivolezza e di leggerezza è proprio quello che cerca Charlotte, che sta mettendo da parte un bel gruzzoletto: “Sto sempre valutando e rivalutando se questa sia la cosa giusta per me. Grazie ai soldi che prendo sto risparmiando per altri viaggi in futuro e sto risparmiando anche per comprare una casa un giorno. Mi piace e non penso che smetterò presto”.

Tuttavia la ragazza spiega che, se dovesse incontrare l’uomo della sua vita, è pronta a mollare questa vita: “L’unica cosa che mi farebbe smettere è se incontrassi qualcuno con cui vorrei avere una relazione monogama seria. In quel caso, la smetterei. Fino a quando ciò non accadrà, è qualcosa che si adatta davvero al mio modo di vivere”.