Chi è il cantante dei Santi Francesi: nome, età, quanto guadagna, fidanzata e dove vive

Santi Francesi, chi è il cantante del gruppo? Nome età, quanto guadagna, fidanzata e dove vive: tutto quello che c’è da sapere.

Chi è il cantante dei Santi Francesi

Alessandro De Santis, nato nel 1998 a Cuorgnè, Piemonte, è la voce dei Santi Francesi. Noto per la vittoria nell’edizione 2022 di X Factor e la loro partecipazione a Sanremo 2024.

Il percorso professionale di Alessandro De Santis prende avvio con la sua partecipazione ad importanti programmi televisivi, tra cui Amici, in cui condivide la scena con altri talenti emergenti, tra cui Irama.

Tuttavia, è con X Factor che De Santis conquista la fama, formando il duo Santi Francesi insieme al collega Mario Francese. La loro vittoria li proietta verso il successo, permettendo loro di consolidare una carriera musicale di rilievo.

Vita privata e sentimentale

Il Festival di Sanremo 2024 rappresenta un ulteriore traguardo per il gruppo che hanno portano sul palco il brano “L’Amore in Bocca”, conquistando il pubblico con la loro musica e il loro carisma.

Oltre alla sua carriera artistica, Alessandro De Santis è al centro dell’attenzione mediatica per la sua relazione con l’attrice Matilda De Angelis. Le loro foto insieme e le dichiarazioni di affetto hanno catturato l’interesse del pubblico, alimentando il fascino di questa coppia di giovani talenti.

Matilda De Angelis, conosciuta per il suo ruolo in una celebre serie televisiva, ha recentemente parlato della sua relazione con De Santis, descrivendo il cantante come l’uomo che ha saputo conquistarla. La loro storia d’amore è diventata un punto di riferimento per i fan, che seguono con interesse ogni loro passo.

Nonostante la fama e l’attenzione mediatica, Alessandro De Santis e Matilda De Angelis conducono una vita discreta, lontana dai riflettori. La loro relazione rappresenta un esempio di equilibrio tra vita privata e carriera professionale, dimostrando che è possibile conciliare successo e felicità personale.

Alessandro De Santis si conferma non solo come talentuoso musicista, ma anche come figura di spicco nel panorama mediatico italiano, grazie alla sua relazione con Matilda De Angelis. Il loro percorso professionale e personale continua ad essere seguito con interesse da un pubblico sempre più ampio, confermando il loro status di icone contemporanee.

