Chiaramonte Gulfi: lunedì 6 dicembre appuntamento vaccinale straordinario presso il PTE del Villaggio Gulfi

In seguito ai disguidi che si sono verificati durante l’ ultimo appuntamento vaccinale di oggi, l’ Amministrazione Comunale, ha chiesto chiarimenti all’ Asp 7 di Ragusa. Il Direttore Sanitario del Distretto di Ragusa, in merito a quanto accaduto, ha comunicato di avere predisposto, al fine di recuperare la vaccinazioni non effettuate, un appuntamento vaccinale straordinario per il prossimo lunedi’ 6 dicembre dalle ore 9,00 alle 13,00 presso il PTE del Villaggio Gulfi.

Si comunica altresì che l’ Asp di riferimento, uniformandosi alle direttive regionali, a partire dal prossimo giovedì 9 dicembre e per tutti i giovedì a seguire, effettuerà anche nel nostro Comune l’ “OPEN DAY”, consentendo a chi vuole vaccinarsi di recarsi SENZA PRENOTAZIONE nel punto vaccinale individuato (PTE Villaggio Gulfi).