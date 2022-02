Comiso: nuovo comitato tecnico scientifico per il Museo civico di storia naturale

Il Museo civico di storia naturale del comune di Comiso, settimo in Italia per la quantità e la peculiarità dei reperti in esso contenuti, ha un nuovo comitato scientifico, presieduto dall’Avv. Giuseppe Cassibba.

“Mentre ringrazio per l’attività svolta da tutto il cts precedente, con in testa l’attuale Presidente emerito, il prof. Giovanni Scalambrieri – dichiara il sindaco di Comiso – per il contributo che gratuitamente hanno dato i vari membri ad uno dei più importanti musei di tutto il Meridione, faccio voti affinchè il nuovo comitato svolga con altrettanto zelo e altrettanta passione il compito di fiducia che ho loro affidato, ed in particolare, rivolgo un carissimo saluto di benvenuto al nuovo Presidente, l’avvocato Giuseppe Cassibba, che, sono certa, apporterà un contributo di idee particolarmente rilevante”.

“Il comitato tecnico scientifico – aggiunge Gianni Insacco, curatore scientifico del museo – è composto dal Presidente, Giuseppe Cassibba, dal Presidente emerito, prof. Giovanni Scalambrieri e dai componenti : dott. Antonio Costa, biologo (Vittoria), dott. Salvatore (Tito) Distefano, medico e storico locale (Comiso), prof. Dario Puglisi, archeologo (Ragusa), dott. Agatino Reitano, naturalista (Catania), prof. Filippo Spadola, erpetologo e veterinario Univ. Messina (Ragusa), dott. Bruno Zava, biologo (Palermo). La nomina è a titolo gratuito e il comitato svolgerà le seguenti attività: