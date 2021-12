Comiso: piazza Fonte Diana si trasforma in un Circo

L’11 e il 18 dicembre il Circo sbarca a Comiso per uno spettacolo per tutta la famiglia. A partire dalle ore 17 in Piazza Fonte Diana giocolieri, equilibristi, trampolieri, giochi di fuoco e di bolle di sapone, mascotte, fachiri, musica, coro allieteranno grandi e piccini.



Non mancheranno inoltre giochi ed attività ludico-educativi per fanciulli e ragazzi come il percorso di educazione stradale, ma anche attività dedicati ai più grandi, in particolare alle donne, nello spazio dedicato alla moda.