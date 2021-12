Comuni siciliani in crisi finanziari: oltre 14 milioni potrebbero andare alla provincia di Ragusa

“Dal lavoro dei gruppi parlamentari del Partito Democratico alla Camera e al Senato, grazie a un emendamento proposto dal sen. Mauro Laus in Commissione Finanze e sostenuto dalla maggioranza di Governo, arriveranno presto delle risposte per tutti quei Comuni che si trovano in una situazione di crisi finanziaria o che avevano fatto richiesta, facendo seguito anche alle posizioni espresse dall’ANCI.

Complessivamente, per i comuni siciliani in emergenza finanziaria, arriveranno 150 milioni di euro, circa 14 per quelli della provincia di Ragusa. L’ipotesi di ripartizione di queste somme nella provincia iblea è la seguente:

Modica €4.824.098,08

Vittoria € 4.403.454,58

Pozzallo €1.918.150,05

Scicli € 1.190.303,66

Comiso € 774.762,64

Ragusa € 657.490,80

Santa Croce Camerina € 413.601,11

Giarratana € 58.834,69

Monterosso Almo € 46.951,62

Totale € 14.287.647,2”

“Ci tengo a precisare – ha dichiarato l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico e segretario alla Presidenza dell’ARS – che al momento si tratta di una ipotesi di ripartizione del fondo di 150 milioni per i comuni siciliani in emergenza finanziaria, frutto di una prima simulazione. Questi, quindi, sono importi provvisori che possono subire delle variazioni anche sulla base dei rendiconti in corso di approvazione”