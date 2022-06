Consiglio comunale monotematico sul rigassificatore

Pubblicato il 29 Giugno, 2022

Il Comune di Piombino ha convocato un Consiglio comunale monotematico aperto per discutere della collocazione di un rigassificatore nel porto cittadino: venerdì 1 luglio alle 15 nella Sala consiliare del Palazzo municipale. Alla seduta straordinaria parteciperà anche il presidente della Regione Toscana, nonché commissario straordinario per il rigassificatore, Eugenio Giani. Oltre al sindaco Francesco Ferrari e ai rappresentanti dei gruppi consiliari cittadini, sono stati invitati a intervenire anche i sindaci dei Comuni della Val di Cornia e di Follonica, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, l’associazione Piscicoltori Italiani, Federpesca, il Consorzio Balneare Costa Est, la cooperativa La Chiusa e le organizzazioni sindacali.

Per motivi di sicurezza legati alla capienza della Sala consiliare, il pubblico potrà assistere nei limiti dei posti disponibili ma, al fine di garantire la massima partecipazione possibile, il Comune ha organizzato una diretta dei lavori in Saletta rossa (vicolo Sant’Antonio) e saranno installati degli altoparlanti fuori dal Palazzo. Inoltre, come di consueto, sarà possibile seguire i lavori del Consiglio comunale anche in streaming sul canale Youtube del Comune di Piombino.