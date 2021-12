Controlli Green Pass al porto di Pozzuoli: denunciato un uomo che mostra la carta verde del fratello

Controlli “carta verde” per i Carabinieri della compagnia di Pozzuoli che questa mattina sono stati impegnati nelle verifiche random al porto.

Denunciato a piede libero per falsa dichiarazione sull’identità a un pubblico ufficiale un 61enne incensurato. L’uomo, mentre era nella sua auto incolonnato nel traffico in attesa di imbarcarsi per Ischia, alla vista dei militari ha tentato di eludere il controllo.

La strana manovra dell’uomo è saltata subìto all’occhio dei militari che hanno approfondito la vicenda. Il 61enne ha così esibito ai Carabinieri un Green Pass dichiarando le generalità contenute al suo interno. In realtà, quel certificato era di suo fratello ed i Carabinieri lo hanno scoperto e denunciato.