Covid – 19: positivi in lieve diminuzione in provincia di Ragusa

L’aggiornamento odierno dei dati relativi all’infezione COVID nella provincia di Ragusa evidenzia una modesta diminuzione dei positivi rispetto a ieri in una situazione generale sostanzialmente stazionaria.

Non si segnala alcun deceduto, pertanto le vittime da COVID nella nostra provincia sono 377 dall’inizio della pandemia.

I soggetto positivi sono 442, ieri erano 447.

Sono ricoverati in ospedale o in RSA COVID o foresteria COVID in 16 (ieri 15), mentre 426 sono in isolamento domiciliare (ieri erano 432).

I soggetti positivi in isolamento domiciliare sono così suddivisi nei comuni della provincia (tra parentesi i numeri di ieri):

ACATE 6 (4)

CHIARAMONTE 0 (0)

COMISO 54 (51)

GIARRATANA 15 (15)

ISPICA 20 (17)

MODICA 113 (115)

MONTEROSSO 10 (12)

POZZALLO 38 (32)

RAGUSA 136 (150)

SANTA CROCE 11 (12)

SCICLI 11 (12)

VITTORIA 12 (12)