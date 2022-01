Continua ad essere monitorata giorno per giorno la situazione Covid in Puglia. Una situazione che, nelle ultime settimane, ha visto un graduale aumento dei contagi fino ad arrivare al boom che si è avuto a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno. Il bollettino epidemiologico odierno redatto dalla Regione Puglia fa segnare un dato contrastante. Aumentano i ricoveri, purtroppo, a fronte di una diminuzione dei casi dei nuovi positivi. La percentuale di ospedalizzazione, però, potrebbe spingere la Puglia verso la zona gialla. Il dato di oggi fa registrare 3993 contagi da Covid in Puglia a fronte, però, di 86.037 tamponi elaborati. Il tasso di positività si attesta intorno al 4,45%. Nel bollettino odierno non si sono registrati decessi. I nuovi casi positivi si suddividono così provincia per provincia: 1298 a Bari, 258 nella Bat, 478 nel Brindisino, 406 nel Foggiano, 1.000 nel Leccese, 500 nel Tarantino, 45 per residenti fuori regione e 8 per provincia di definizione.

Covid in Puglia, si avvicina la zona gialla

Sono 65.772 le persone positive su tutto il territorio regionale, 475 le persone ricoverate in area non critica, 49 quelle in terapia intensiva. Il dato Covid in Puglia che più allarma, purtroppo, è proprio quello relativo all’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri. Un’occupazione che ormai sta per raggiungere le soglie critiche e rientra in quelle percentuali che dovrebbero spingere la nostra Regione verso la zona gialla. Nei reparti di Medicina, secondo il monitoraggio Agenas, il tasso di occupazione è pari al 17% mentre il tetto limite fissato è del 15%. Nelle terapie intensive, invece, è stata raggiunta la soglia critica del 10%.