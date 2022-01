Giornata abbastanza interlocutoria quella di oggi per quanto riguarda i numeri Covid in Puglia. Una giornata che, però, fa segnalare ancora un numero alto di decessi. Ieri erano stati 18, oggi se ne registrano 15. Restano abbastanza stabili, invece, i numeri riguardanti i nuovi casi positivi. Diminuiscono, invece, i ricoveri nei reparti ospedalieri dedicati al Covid, sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Aumentano, invece, anche se di poco, il numero degli attualmente positivi. Questo vuol dire che, a differenza degli ultimi giorni, il numero dei nuovi casi positivi di oggi supera quello dei guariti.

Covid in Puglia, i numeri di oggi

emergenza coronavirus

I dati del consueto bollettino epidemiologico odierno, redatto sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute, ci dicono che a fronte di 65.736 test giornalieri sono stati registrati 8.759 nuovi casi positivi Covid in Puglia. Sono invece 15, come detto, le persone decedute. I casi giornalieri si suddividono in questo modo provincia per provincia. Provincia di Bari: 2.717, Provincia della Bat: 923, Provincia di Brindisi: 802, Provincia di Foggia: 1.446, Provincia di Lecce: 1.618, Provincia di Taranto: 1.148, Residenti fuori regione: 53, Provincia in definizione: 52. Sono 122.990 persone attualmente positive, ieri erano 121.453; 685 persone ricoverate in area non critica, ieri erano 714; 61 le persone in terapia intensiva, ieri erano 67.