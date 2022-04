4 morti e quasi 1000 nuovi positivi al covid oggi a Latina e provincia

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Giornata terribile quella di ieri sul fronte del covid 19 in provincia di Latina. Dal report della Asl di oggi, infatti, apprendiamo che ci sono state ben 4 vittime della pandemia: si tratta di un paziente di Aprilia, due di Latina e uno di Minturno. A questo si aggiunge un aumento significativo del numero dei nuovi positivi, evidentemente legato alla promiscuità delle ultime feste pasquali. Sono infatti 952 i nuovi positivi segnalati oggi, con predominanza, come di consueto, dei centri più grandi come Latina (234 casi), Aprilia (107) e Cisterna (82). Per il resto positivi sono stati segnalati nei comuni di Fondi 70, Terracina 59, Formia 49, Sezze 40, Gaeta 35, Sabaudia 34, Priverno 31, Sonnino 24, Pontinia 22, Itri 19, Cori 18, Roccagorga 18, Minturno 17, Monte San Biagio 13, Lenola 11, Sermoneta 11, San Felice Circeo 10, Norma 8, Sperlonga 8, Maenza 6, Santi Cosma e Damiano 6, Castelforte 5, Spigno Saturnia 5, Roccasecca 4, Bassiano 2, Ponza 2, Rocca Massima 1 e Ventotene 1. Prossedi e Campodimele sono gli unici comuni nei quali non si segnalano contagi.

Quattro sono anche le persone ricoverate per covid ieri, mentre sono 266 i guariti. Sul fronte vaccinale, continuano a non segnalarsi vaccinazioni in fascia pediatrica. Per il resto sono state 251 ieri, tra queste 11 prime dosi, 35 seconde, 93 terze e 112 quarte.