Covid, ancora altissimo il numero dei nuovi positivi in provincia di Latina: casi in 21 comuni, e c’è una nuova vittima

Continua ad essere robusto il numero dei nuovi positivi al covid 19 a Latina e provincia. I numeri di ieri, resi noti dal bollettino ufficiale ell Asl, parlando di 156 nuovi positivi e di una ulteriore vittima, un paziente morto negli ospedali pontini ma residente fuori provincia.

Per quanto riguarda i positivi, schizza in alto il numero dei casi giornalieri di Latina, a quota 49, mentre non è migliore la situazione di Formia, 23 positivi, Terracina, 18, e Cisterna, 13. Si abbassa drasticamente, forse anche per le contromisure adottate dal sindaco Terra, il numero dei positivi di Aprilia: appena 11 ieri, contro i numero ben più allarmanti dei giorni scorsi.

Questa la mappa dei contagi giornalieri comunicata oggi, 5 dicembre: Aprilia 11, Castelforte 1, Cisterna di Latina 13, Fondi 7, Formia 23, Gaeta 7, Itri 1, Latina 49, Lenola 1, Minturno 2, Pontinia 5, Priverno 1, Roccagorga 3, Sabaudia 3, San Felice Circeo 1, Sermoneta 1, Sezze 4, Sonnino 2, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 2 e Terracina 18.

Per il resto sono 4 le persone costrette al ricovero in seguito al contagio, mentre non vengono segnalate guarigioni. Importante anche il numero delle vaccinazioni: 4505 in totale, di cui 171 prime dosi, 743 seconde e 3591 terze.