Covid, ancora morti in provincia di Latina: altro salto in alto dei nuovi positivi

Nuovo salto in alto del numero dei nuovi positivi da covid 19 a Latina e provincia. I dati, come ogni giorni, sono diffusi attraverso il bollettino edito dalla Asl. Sono in tutto 132 i nuovi casi, e ci sono altre due vittime: si tratta di pazienti di Aprilia e Formia.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, sono ben 37 quelli di Latina e 22 quelli di Aprilia. In ‘doppia’ cifra anche Cisterna e Terracina. Tanti anche i 7 casi riportati da Ponza. Per il resto abbiamo positivi in altri 13 comuni della provincia: Fondi 1, Formia 12 , Gaeta 4, Itri 2, Lenola 1, Minturno 2, Monte San Biagio 1, Pontinia 2, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 3, Sermoneta 4, Sezze 4 e Sperlonga 1.

Inoltre, ci sono due nuovi ricoverati nelle strutture ospedaliere provinciali, mentre sono 52 le persone dichiarate guarite. Sul fronte vaccini, sono state 2814 le prestazioni offerte ieri: 364 prime dosi, 373 seconde e 2077 terze.