Covid, torna vicino a quota 100 il numeri dei nuovi positivi di oggi. Boom di vaccinazioni

Torna ad avvicinarsi a quota 100, ma resta tutto sommato contenuto il numero dei nuovi positivi al covid 19 in provincia di Latina comunicato dalla Asl nel bollettino di oggi, 7 dicembre.

Sono 86 i nuovi positivi, disseminati in 20 dei 33 comuni della provincia di Latina. Proprio il capoluogo detiene il record di giornata, con 19 nuovi positivi. Tona a salire anche il numero di positivi ad Aprilia, 17. Per il resto numeri contenuti, se si eccettuano i 5 casi registrati a Ponza.

In generale, questa la mappa del contagio di oggi: Aprilia 17, Castelforte 1, Cisterna di Latina 4, Fondi 5,

Formia 5 ,Gaeta 6, Latina 19, Lenola 1, Maenza 1, Minturno 1, Monte San Biagio 1, Pontinia 1, Ponza 5, Priverno 2, Prossedi 1, Roccagorga 2, Roccasecca dei Volsci 1, Sabaudia 3, Sezze 1 e Terracina 7.

Non vengono segnalati decessi e c’è un boom di vaccinazioni: 5509 per la precisione. In maggioranza terze dosi, 4546, ma anche prime (393) e seconde (570). Sono 45 le persone guarite, e viene segnalato un nuovo ricovero nelle strutture ospedaliere regionali a causa della pandemia.