“Gli orsi ci piacciono vivi ma anche nel piatto”, bufera per il video choc di Cruciani

Pubblicato il 27 Maggio, 2023

Il conduttore de ‘La Zanzara’ ha scatenato l’ira degli animalisti ma, è stato attaccato anche da non animalisti per un video su Instagram dove reclamizza la carne d’orso.

“Gli orsi ci piacciono vivi ma anche nel piatto”. Questa affermazione di Giuseppe Cruciani ha letteralmente scatenato una bufera sui social nelle ultime ore. Il giornalista e conduttore radiofonico, con un video postato su Instagram ha provocato una polemica violentissima sul tema animali e, in particolare, animali in via d’estinzione, riprendendosi mentre mangia, davanti a tutti, carne d’orso, facendo perfino pubblicità sulla sua bontà e tenerezza.

Cruciani si mostra mentre mangia un piatto di spezzatino d’orso in un ristorante in Friuli e commenta con una frase per molti, davvero choc: “Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto. Per questo ho sperimentato la carne di orso. Morbida, tenera, gustosa, voto 10”. Il giornalista, che ha subito affermato che si tratta di carne certificata proveniente dalla Slovenia non ha, con questa sua precisazione, di certo frenato le ire di animalisti e non.

“Con che coraggio mangi animali in via d’estinzione?”, scrive un utente, e ancora: “Ma non ti vergogni” è il commento di qualcun altro e c’è anche chi lo etichetta: “Stupido”, “Vomitevole”, “Bulletto dall’aria ridicola”. GUARDA IL POST che Cruciani conclude con “Viva la libertà”.