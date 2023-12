Cucina di Sardegna: “Lumachine -monzette- alla semola”, ricetta di Itala Testa

Pubblicato il 25 Dicembre, 2023

Ingredienti: un chilo di lumachine, quelle dal sottile guscio marrone, chiuso da un sigillo bianco; 2 spicchi di aglio; un mazzo di prezzemolo; 3 cucchiaiate di semola fina o altrettanto pane grattugiato; un cucchiaio di sale; mezzo bicchiere di olio di oliva; acqua.

La preparazione

Lavare sotto l’acqua corrente le lumachine (monzette) e metterle a bagno. Bastano cinque minuti di ammollo perché il loro sigillo si stacchi. Riempire una pentola con due litri e mezzo di acqua fresca, salarla con un cucchiaino raso di sale, aggiungere le lumachine e farle bollire per circa 15 minuti. Versare intanto in un tegame di coccio largo e basso l’olio d’oliva e farci rinvenire l’aglio sminuzzato. Tritare il prezzemolo sottilmente. Appena le lumachine sono lessate, pescarle con una schiumarola da fritti e farle rosolare nel tegame del soffritto rimestandole spesso fino a che sarà evaporato il liquido in eccesso. Unire il prezzemolo, mescolarlo per qualche minuto e versarci qualche cucchiaiata d’acqua ogni volta che l’olio si surriscalda e sfrigola eccessivamente. Le lumachine devono cuocere nell’olio per circa un quarto d’ora.

Per proseguire

Salare le lumachine con due pizzichi di sale e, cinque minuti prima di toglierle dal fuoco, cospargerle di tre cucchiaiate di semola fina o pane grattugiato mescolando velocemente in modo che la semola aderisca ai gusci. Spegnere il fuoco sotto il tegame, coprire questo con il suo coperchio e far “stufare” per qualche minuto il guazzetto. Si porta in tavola tiepido, nello stesso recipiente di cottura, posandolo magari su un piatto di portata elegante per “nobilitarne” il rustico aspetto esteriore. Buon appetito da Nonna Itala.

