Da Fabio Concato a Marisa Laurito: una stagione ricca e variegata al Teatro Sciascia di Chiaramonte

Un cartellone particolarmente ricco quello della stagione 2021/2022 del Teatro Leonardo Sciascia di Chiaramonte Gulfi, sotto la direzione artistica di Mario Incudine.

Si parte il 16 dicembre con due artisti come Enzo Decaro e Barbara De Rossi, impegnati a dar voce a Andy e Clarissa, i protagonisti di “Lettere d’amore” del drammaturgo statunitense Albert Ramsdell Gurney, delicato e spiritoso racconto epistolare “per anime sole”.

Il 14 gennaio 2022 è la volta dell’attore Michele La Ginestra, impegnato in un one man show esilarante: “M’accompagno da me“, in cui si trova “recluso” su un palco abbandonato, che per magia si trasforma in un’improbabile aula giudiziaria, nella quale vedremo passare avvocati, imputati, incredibili personaggi delle favole, persino un prete… tutti intenti a dialogare con un giudice immaginario, non tanto dei reati commessi, ma delle loro problematiche esistenziali!

La grande musica italiana riempirà il teatro il 12 Febbraio 2022, grazie all’atteso concerto di Fabio Concato, artista dalla lunga carriera, iniziata nel 1977 e costellata da infiniti successi che hanno portato il cantautore milanese ad essere uno dei più importanti nel panorama della musica italiana.

Stefania Blandeburgo sarà la protagonista di “Soda caustica”: il pubblico si troverà a cospetto di una donna comune, con le sue crisi, con un’età in cui non si riconosce ma con la quale deve fare i conti, una donna che, con una ironia acida nei confronti del mondo che la circonda, conquisterà i suoi spettatori il 4 marzo 2022.

Ultimo appuntamento il 30 marzo 2022 quando iI sud del mondo salirà sul palco per il concerto/spettacolo “Nuje simme d’o Sud” di Marisa Laurito e Gianni Conte, voce solista dell’orchestra italiana di Renzo Arbore. I due straordinari artisti napoletani condurranno il pubblico in un viaggio dentro l’umore e la passione della gente del Sud, interpretando grandi successi, capolavori napoletani, spagnoli e sudamericani.