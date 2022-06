Dalla Lombardia: Stop a psicofarmaci, scoppia rivolta nel carcere di Cremona

Pubblicato il 4 Giugno, 2022

Un gruppo di detenuti della casa circondariale di Cremona ha appiccato il fuoco nelle celle, sembra per protestare a causa della mancata somministrazione di uno psicofarmaco. Le fiamme si sono propagate coinvolgendo due sezioni detentive su due piani del fabbricato, il secondo e il terzo, e rendendo necessaria l’evacuazione di circa 80 persone. I vigili del fuoco hanno impiegato alcune ore per domare l’incendio. Durante le operazioni polizia e carabinieri hanno sorvegliato il perimetro dell’edificio.

I roghi e le evacuazioni – I detenuti hanno appiccato i roghi nelle celle a un orario che era stato preventivamente concordato e ottanta di loro sono stati trasferiti nei passeggi e in altri reparti. La direttrice della casa circondariale, Rossella Padula, a Roma per un impegno istituzionale quando sono scoppiati gli incendi, è rimasta per tutto il tempo in contatto telefonico con il comandante del reparto.

“Posso dire che tutto è stato gestito con fatica ma nel migliore dei modi e con grande professionalità – ha spiegato -. Certamente è stato tutto molto complicato. Ora si stanno accertando le responsabilità”. E’ cominciata anche la conta dei