Davide Di Porto, ex naufrago, dall’Isola dei Famosi a una vita di espedienti

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Davide Di Porto è un ex personal trainer romano, noto per aver partecipato all’Isola dei Famosi nel 2010.

Davide Di Porto: “Cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere”

Ora la sua vita non è facile: “Non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno“. La sua esistenza sotto i riflettori era diversa: dopo l’Honduras era stato visibile in diversi talk show e programmi di entertainment, poi aveva sbarcato il lunario con i film a luci rosse.

Programmi a luci rosse? “La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare”

In un’intervista al settimanale Nuovo, l’ex naufrago si è espresso in questo modo: “Ho smesso da tempo. La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare”.

Davide Di Porto: La televisione “mi ha gettato come un rifiuto”

Poi, le condizioni dell’uomo sono peggiorate: un tempo personal trainer di professione, non è più riuscito a trovare lavoro. La televisione, afferma, “mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato”. Spera di poter partecipare a un altro reality, per migliorare.

Fama e fortuna non sono per la vita

Davide Di Porto ha aggiunto: La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono all’Isola dei Famosi non ci sono anche io. Chiamano i personaggi come I cugini di campagna e playboy scaduti, come Antonio Zequila e non me?“.