Davide Rebellin ucciso da un camion: il campione aveva appeso la bici al chiodo poco più di un mese fa (VIDEO)

Pubblicato il 30 Novembre, 2022

È Davide Rebellin, 51 anni, il ciclista investito e ucciso da un camion oggi poco prima di mezzogiorno lungo la Regionale 11 a Montebello Vicentino.

Il campione vicentino, dopo 30 anni di professionismo, aveva chiuso la propria carriera poco più di un mese fa, con la partecipazione alla Veneto Classic.

Secondo la prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, all’altezza di un bar. Un camion, nell’uscire dallo svincolo, avrebbe travolto un ciclista.

L’autista si è allontanato, ma non è ancora chiaro se si sia accorto o meno di quanto era successo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dopo un carriera infinita, all'età di 51 anni Davide Rebellin aveva detto addio da poco più di un mese alla sua vita da professionista. Oggi se n'è andato via, lasciando un vuoto enorme nel mondo del ciclismo. Ecco le sue imprese più belle 💔

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e rintracciare il camionista.