Disagi sulle strade pontine all’indomani del maltempo: ancora chiusa l’Appia

Pubblicato il 17 Agosto, 2022

Anas ha aggiornato la situazione della viabilità sulle strade pontine all’indomani del maltempo che ha provocato svariati danni alle strade.

L’azienda per le strade del Lazio ha infatti reso noto che che è stata ripristinata la viabilità lungo la via Pontina, mentre sulla via Appia restano ancora i detriti e pertanto la strada è stata chiusa al traffico.

Il tratto di strada interessata va dal km 84,800 al km 87,300, procedendo verso Roma.

Resta ancora da liberare la carreggiata presa di mira nella notte tra il 15 e il 16 agosto dai pini precipitati sulla strada. Gli addetti stanno lavorando per sbrigare il problema nel minor tempo possibile.