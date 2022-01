“#Diventerà Bellissima” sostiene la candidatura di Giovanni Venticinque a Sindaco di Scicli

All’esito di periodo di interlocuzioni ed analisi sulle prospettive politiche in vista delle prossime elezioni amministrative, che hanno visto il confronto tra le forze cittadine di centrodestra, il circolo di Scicli del movimento politico “#diventerà bellissima”, che fa capo al Presidente della Regione, Nello Musumeci, comunica il proprio convinto sostegno alla candidatura di Giovanni Venticinque alle prossime elezioni locali.

La candidatura è frutto di un progetto articolato che vede “#diventerà bellissima” protagonista nell’area di centro/destra assieme a Fratelli d’Italia ed a partiti e movimenti civici di area che, a loro volta, avranno un proprio spazio di partecipazione attiva e proposta.

“La candidatura di Giovanni Venticinque si adatta perfettamente alle linee del nostro Movimento, collocato nell’area di centro/destra ed al disegno di attenzione e buona amministrazione della nostra Terra”. A dichiararlo è l’On. Giorgio Assenza, deputato regionale e componente del coordinamento regionale di #DB. “La città di Scicli – continua l’on. Assenza – il cui potenziale naturalistico, architettonico e culturale potrebbe farle vantare un ruolo di primo piano in tutta la Sicilia sud orientale, è stata trascinata da troppi anni ed a causa di una gestione amministrativa approssimativa e, a nostro avviso, non all’altezza del ruolo assegnatole, ai margini della provincia e della società. È una promessa: Scicli Diventerà Bellissima”.

“Abbiamo chiesto a Giovanni Venticinque, dalla ben nota esperienza amministrativa e perdutamente innamorato della sua Scicli, di dare la sua disponibilità per questo importante appuntamento elettorale; – aggiunge il Coordinatore provinciale di #DB Giuseppe Alfano – la sua competenza, la sua energia, mai veramente sopita, la visione chiara per l’esperienza politica avuta, non può che essere un valore aggiunto del centrodestra cittadino, che ha nell’interesse della propria Gente e nello sviluppo del proprio Territorio l’obiettivo fondamentale. È una scommessa che vogliamo e siamo certi di vincere!”

“#diventerà bellissima” sostiene la sua candidatura e garantisce il pieno appoggio nel complesso lavoro amministrativo che si dovrà svolgere, a Giovanni Venticinque, che ha già esperienza e sa come funziona la complessa e scivolosa macchina amministrativa. “È una scelta saggia, ponderata, di lungo periodo, fatta per competenza, coerenza, conoscenza, capacità, tenacia, coraggio, abnegazione. È il momento di strappare la nostra Città all’immobilismo di chi vuole mettere le mani sull’amministrazione pubblica per propria voglia di riscatto personale, di interesse, di continua ed incessante presenza nelle stanze del potere. Ecco, con Giovanni Venticinque ed il Centro-Destra che lo sostiene, tutto ciò sarà possibile”