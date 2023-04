Dramma in Abruzzo. Mamma si getta dal balcone con bimbo in braccio: lei muore, lui è grave

Pubblicato il 1 Aprile, 2023

Dopo quelle raccontate nelle scorse settimane, ancora una storia drammatica che arriva dal nostro Paese. Un vero e proprio dramma in Abruzzo si è verificato nelle ultime ore. Una donna di 35 anni è precipitata dal balcone di casa sua a Celano, in provincia di L’Aquila. Con lei c’era il figlioletto di 5 anni. La donna è morta sul colpo, mentre sono gravi le condizioni del piccolo che è stato trasportato, d’urgenza e con codice rosso, all’Ospedale San Salvatore di L’Aquila, dove ora si trova ricoverato. Ancora non è del tutto chiaro se si sia trattato di un gesto disperato della donna, e quindi di suicidio, o di un terribile incidente. Secondo le prime ricostruzioni, però, la donna è caduta dal balcone del proprio appartamento con il figlio in braccio. I due hanno fatto un volo di circa quattro metri.

Dramma in Abruzzo, i fatti

Il dramma in Abruzzo si è consumato intorno alle 8 di questa mattina, esattamente in località Terrazze a Celano, nella centralissima via Fonte Grande. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per la donna, purtroppo, non c’era già più nulla da fare. Oltre all’ambulanza, sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Celano e Collarmele oltre alla Polizia Locale Marsica, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Avezzano e la Protezione Civile. Spetterà alle forze dell’ordine cercare di ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e fare chiarezza sui fatti, svelando se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Il sindaco di Celano, Settimio Santilli ha commentato il drammatico episodio, dicendo: “Una tragedia. La donna aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti”.