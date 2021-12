Dramma in via Eroi del Lavoro a Latina: inutili i soccorsi

Una scoperta terribile quella fatta dai vigili del fuoco di Latina che sono intervenuti oggi in via degli Eroi del Lavoro.

Allertati da alcuni conoscenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, i vigili sono riusciti ad entrare in casa ma lo hanno trovato privo di vita. Probabilmente un malore alla base della morte di D. A., di 61 anni.

Arrivati sul posto per le cure del caso, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.