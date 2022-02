Dramma nel Salento. Malore in stazione, si accascia e muore 33enne

Il primo mese del 2022 si era aperto con numerose tragedie e sta per chiudersi con un altro dramma nel Salento. Dopo i tanti suicidi, le scomparse e le morti misteriosi in casa, ancora una tragica vicenda che ha avuto come teatro la stazione ferroviaria di Lecce. L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 quando, tra quarto e quinto binario della stazione del capoluogo salentino, un 33enne di origini indiane si è sentito male e si è accasciato al suolo, mentre sostava su una banchina in attesa del treno. Ram Dhan Jat, il suo nome, è morto per cause naturali dopo essere stato colto da un malore improvviso. L’uomo possedeva un permesso di soggiorno dell’Unione Europea e quindi si trovava regolarmente nel nostro Paese.

Dramma nel Salento, 33enne muore sul colpo

Il dramma nel Salento è stato un forte choc per tanta gente che si trovava in quel momento in stazione insieme a lui ed ha assistito alla scena. Alcuni di loro lo hanno visto in serie difficoltà, ma non hanno potuto far niente per salvarlo. In poco tempo, infatti, il 33enne è franato sul marciapiede e non ha dato più segni di vita. Ed è questa anche la situazione a cui si son trovati di fronte gli agenti della Polfer e i vigilanti della Cosmpol che erano in servizio in quel momento in Stazione ed hanno per primi cercato di rianimarlo. Vani sono stati tutti i tentativi anche dei sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il dramma nel Salento si è concluso con il trasferimento del corpo presso la camera mortuaria dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.