Dramma per Tom Sizemore, la famiglia valuta la tragica opzione del fine vita

Pubblicato il 28 Febbraio, 2023

La famiglia del famoso attore, protagonista di capolavori come “Salvate il soldato Ryan”, Tom Sizemore, sta valutando l’ipotesi di ricorrere al fine vita dopo l’aneurisma cerebrale che lo ha colpito circa dieci giorni fa.

La notizia è stata riportata da Variety ed è stata confermata alla testata dall’agente dell’attore, Charles Lago.

La triste decisione della famiglia

Il 18 febbraio scorso, Tom Sizemore è stato portato d’urgenza in ospedale dopo essere stato trovato privo di sensi nel suo appartamento a Los Angeles. L’attore 61enne aveva subito un improvviso malore che lo aveva fatto cadere a terra, e la sua situazione sembrava essere, da subito, molto preoccupante. Secondo i media americani, i medici hanno dichiarato che non c’era molta speranza per il completo recupero delle sue funzioni vitali e di conseguenza la sua famiglia starebbe considerando l’idea di porre fine alla sua vita. In passato, Sizemore aveva avuto problemi di dipendenza da droghe e aveva anche affrontato alcune accuse di violenza domestica.

Chi era Tom Sizemore

Tanti gli attori di Hollywood accanto ai quali ha lavorato in questi anni; è stato diretto da registi noti come Michael Mann, Martin Scorsese, Peter Hyams, Carl Franklin, Oliver Stone, Ridley Scott. Sicuramente grazie alla sua magnifica e indimenticabile interpretazione per il film “Salvate il soldato Ryan“, Tom è diventato noto al grande pubblico nel mondo del cinema.

Tom Sizemore è stato anche candidato a un Golden Globe per il suo ruolo in “L’occhio gelido del testimone” e recentemente era apparso in televisione nelle serie Twin Peaks e Cobra Kai.