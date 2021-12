Droga, maxi operazione tra Malta, Ragusa, Catania ed Reggio Calabria: 16 arresti

423 kg di droga sequestrati e 16 misure cautelari: è il bilancio dell’operazione, denominata in codice “La Valletta”, dal nome della capitale maltese, che sta interessando le province di Catania, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria.

Dalle prime ore dell’alba, oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, con il supporto del Comando Provinciale di Ragusa e dello SCICO, stanno eseguendo in due Regioni (Sicilia e Calabria) e 4 provincie (Catania, Ragusa, Siracusa e Reggio Calabria), oltre che a Malta, l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 16 persone, tutte sottoposte a indagine per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente.