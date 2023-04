E’ morta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita a Pisa: gli organi saranno donati

Pubblicato il 24 Aprile, 2023

La procedura di legge per accertare la morte celebrare di Barbara Capovani è terminata ieri in tarda serata (domenica 23 aprile): per la psichiatra aggredita a Pisa venerdì scorso è stata dichiarata la morte celebrare e si è saputo anche che gli organi della dottoressa saranno donati. Per il 35enne ex paziente arrestato con l’accusa di aver aggredito la psichiatra, l’ipotesi di reato sarà trasformata in omicidio premeditato.

Il comunicato dell’ospedale

“Sì è conclusa alle 23.40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici. Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla Dr.ssa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato”.

Questa è la nota diffusa dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e Azienda Usl Toscana nord-ovest. La psichiatra 55enne, lascia tre figli, per la sua aggressione (pare con una spranga) è stato fermato un 35enne, ex paziente della dottoressa, Gianluca Paul Seung, al quale, gli inquirenti, hanno contestato anche la premeditazione dell’attacco.

Gianluca Paul Seung, l’uomo arrestato

Gianluca Paul Seung è stato già arrestato in passato per comportamenti violenti, tra cui un episodio al tribunale di Pisa; Seung era stato collocato in cura al Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Pisa nel 2019.

Proprio il giorno prima dell’aggressione a Barbara Capovani, Seung era stato alla Psichiatria territoriale di Pisa sembra per chiedere di incontrare la dottoressa Capovani ma l’incontro non sarebbe avvenuto. Il giorno dopo l’ha aggredita con un oggetto (forse una spranga) ancora non ritrovato ma, la scena è stata ripresa dalle videocamere di videosorveglianza che hanno aiutato gli inquirenti a risalire all’uomo.

Gli inquirenti, quindi, sono andati a prelevare Gianluca Paul Seung nella sua casa di Torre del Lago; all’interno dell’abitazione sarebbe stata trovata anche una balestra con diverse frecce. Secondo gli inquirenti, pare che l’uomo nutrisse “forti rancori nei confronti della dottoressa, che lo aveva avuto in cura”; sui social l’uomo si definiva “uno sciamano, mediatore fra invisibile e visibile“, adesso Seung si trova rinchiuso nel carcere di Pisa.