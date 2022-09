Elezioni regionali in Sicilia, per Schifani è quasi fatta: intanto De Luca si sfoga

Pubblicato il 26 Settembre, 2022

Lo scrutinio per le elezioni regionali in Sicilia del 2022, partito oggi alle ore 14, comincia a dare i primi risultati.

Secondo quanto riporta Rai News, al momento in testa c’è il candidato del centro destra Renato Schifani, con la coalizione di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia, Dc e il gruppo Popolari Autonomisti con una proiezione del 42 %. Il rivale più vicino è Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera, con il 23,3 %.

A seguire ci sono Caterina Chinnici con il Partito Democratico al 16,6 % e Nuccio Di Paola del Movimento 5 Stelle al 16,3 %. Intanto l’ex sindaco di Messina sulla propria pagina Facebook, dopo aver sperato in un ribaltone durante lo scrutinio, si sfoga dicendo: “Io ho perso! Ma non credo che i siciliani abbiano vinto... Alle ore 19:00 in diretta FB da Piazza Matrice Fiumedinisi esprimerò il mio pensiero sul risultato delle elezioni regionali”.

Fonte immagine: Wikipedia