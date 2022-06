Elezioni Taranto: Boccia, ‘Con Melucci vince la politica che guarda al futuro’

Pubblicato il 13 Giugno, 2022

“La Puglia si conferma terra progressista e riformista. Il successo in quasi tutte le città al voto in Puglia, a partire dalla città di Taranto, seconda città di Puglia, dimostra quanto il voto pugliese confermi la fiducia sul progetto politico regionale a guida Partito democratico. A Taranto in particolare vince Rinaldo Melucci con la coalizione unita di centrosinistra spazzando via i trasformisti e il centrodestra che, in Puglia, perde quasi ovunque. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto, c’è stato un ottimo lavoro di squadra di tutto il campo progressista che compone la coalizione di centrosinistra. Ora massima unità anche nelle città che andranno al ballottaggio perché quello di oggi è stato soltanto il primo tempo e, come si sa, le partite finiscono al novantesimo. Il Partito Democratico si è dimostrato un partito ben radicato in Puglia, un partito solido, in linea con il resto del Paese. Sabato a Bari, al Parco dei Principi, faremo un’assemblea dei circoli pugliesi sul ‘PD che vogliamo’ e daremo voce ai contributi dei singoli circoli, iscritti e militanti”. Così Francesco Boccia, commissario per il congresso del PD in Puglia.