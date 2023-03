Elisabetta Canalis, titoli di coda sul suo matrimonio? E spunta il perché della separazione

Pubblicato il 16 Marzo, 2023

Da tempo si parla di una crisi strisciante tra Elisabetta Canalis e Brian Perri e, secondo le ultime indiscrezioni, il matrimonio questa volta è giunto davvero alla fine.

Secondo alcune voci di gossip i due avrebbero addirittura depositato già i documenti per la separazione e avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni.

Per il momento l’ex velina non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento e si sarebbe già trasferita in un altro appartamento a Los Angeles, raggiunta dalla madre dalla Sardegna per darle il suo supporto.

Fine del matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri: i motivi della separazione

Elisabetta Canalis per il momento ha deciso di restare a vivere a Los Angeles per il bene della bambina, poi si vedrà.

Da tempo i due non comparivano assieme, né negli eventi esclusivi e glamour della patinata Los Angeles né nelle Storie e nelle foto dell’ex velina sui social.

La Canalis invece è stata vista spesso in compagnia di Georgian Ciampeanu, con il quale condivide la passione per la kick boxing e che potrebbe essere la sua nuova fiamma.

Secondo gli ultimi rumor sarebbe stato proprio Brian Perri ad aver lasciato la Canalis, stanco delle sue continue trasferte e della sua assenza.

Lo rivela un utente vicino alla coppia all’esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha condiviso sui social la conversazione.

La stessa fonte rivela che lei deve vivere a Los Angeles per la separazione congiunta e che la decisione di chiudere definitivamente il matrimonio è stata presa dal chirurgo.