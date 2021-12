Emilia-Romagna Covid-19: rischio zona gialla? La risposta dell’assessore alla sanità Raffaele Donini.

La dichiarazione di Doninini: “Non c’è rischio zona gialla in questo momento perché noi siamo all’8,4-8,5% sia dei reparti Covid sia delle terapie intensive, che hanno una soglia di guardia rispettivamente del 15 e del 10%. Siamo al di sotto di questi livelli di guardia pur con un’incidenza molto elevata, come del resto in tutta Italia. Il 73-75% dei ricoverati in terapia intensiva sono persone non vaccinate”.