Emiliano: “Letta è stata eroico”

Pubblicato il 5 Ottobre, 2022

“Enrico Letta ha fatto una campagna elettorale eroica, come tutto il Pd, perché sapevamo di perdere ma, ciononostante, il popolo del Pd si è battuto in tutta Italia in maniera strenua”.

Così Michele Emiliano.

“Non so se ci sono altre comunità in grado di fare una cosa del genere”, continua.

“E abbiamo retto – spiega il presidente della Regione Puglia – Abbiamo preso qualche voto in più, rispetto all’ultima volta, nonostante la scissione di Iv e di Calenda”.

“Domani bisognerà fare riferimento, più che a nomi o a processi ai dirigenti che non credo siano utili, a come si organizza l’opposizione, io avevo proposto un coordinamento delle opposizioni”, conclude.

“Il problema del Pd non sta nel nome o nel simbolo, ma nella capacità di rappresentare le persone e costruire un progetto coerente e credibile per gli obiettivi per cui è nato – dice Stefano Bonaccini – dare diritti a chi ne ha di meno, realizzare una transizione ecologica che tenga insieme le ragioni dell’ambiente con quelle del lavoro, costruire un’Italia più moderna, più forte e più giusta”.

“Anche la classe dirigente va rinnovata nella sostanza, non per slogan: abbiamo donne e uomini nel partito dei territori, amministratrici e amministratori che hanno dimostrato sul campo di saper vincere. Smettiamola di tenerli in panchina”.