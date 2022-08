Emma Bonino non è Giorgia Meloni (VIDEO)

Pubblicato il 25 Agosto, 2022

“Io non sono Giorgia, io sono Emma”.



E’ il claim che campeggia sulle pagine social di Emma Bonino, la leader di +Europa.

“Credo – spiega Bonino nel post – che si possa e si debba fare campagna elettorale senza insultare gli avversari. A distinguerci bastano le idee. Io, ad esempio, non condivido una sola parola, una sola proposta della signora Meloni, e vorrei che fosse chiaro agli italiani che il 25 settembre dovranno scegliere tra due visioni di Italia”.

Io non sono Giorgia, io sono Emma.

Credo che si possa e si debba fare campagna elettorale senza insultare gli avversari. A distinguerci bastano le idee.

Il 25 settembre gli italiani dovranno scegliere in quale Italia vogliono vivere.#iovotopiùeuropa pic.twitter.com/5G95SDkPM4 — Emma Bonino (@emmabonino) August 23, 2022

La Bonino, inoltre, sostiene Chiara Ferragni.

L’influencer ieri ha attaccato Fratelli d’Italia apertamente, denunciando che nelle Marche governate dal partito di Giorgia Meloni le donne hanno serie difficoltà ad abortire.

La leader di +Europa ha detto la sua in un post condiviso sui social.

A me, francamente, sembra letteralmente assurdo che qualcuno provi a rimettere in discussione il diritto delle donne di scegliere se, come e quando, diventare madri.

Difendi i tuoi diritti#iovotopiùeuropa pic.twitter.com/vTTPTeTKMu — Emma Bonino (@emmabonino) August 25, 2022

E per il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, “È ora di restituire a cittadini, famiglie e lavoratori ciò gli è stato sottratto in questi mesi dall’inflazione. Garantendo innanzitutto a chiunque pensioni e salari dignitosi”.

“E l’unico modo per farlo è portare un po’ di giustizia nel nostro sistema fiscale: altro che la flat tax di Salvini e Berlusconi. Fisco progressivo e patrimoniale sulle grandi ricchezze sono solo il primo passo nella direzione della giustizia. Perché chi ha di più è giusto che dia di più”, spiega.

“A maggior ragione – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – se guardiamo i dati sulla povertà del rapporto Eurostat, che pare non interessino a tanti protagonisti del teatrino della politica: oltre un quarto dei bambini italiani con meno di 6 anni vive in famiglie a rischio di povertà, il peggior dato dal 1995. E i loro genitori sono coloro che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, in un Paese in cui non basta lavorare per non essere poveri.”