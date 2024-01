Ester Palmieri: Igor Moser l’ha uccisa con un coltello da caccia

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024

Ester Palmieri è stata uccisa dall’ex compagno Igor Moser con un coltello da caccia.

L’uomo, con un fendente al collo, in un solo colpo le ha reciso sia l’arteria carotide sia la vena giugulare. Sono questi i primi riscontri dell’autopsia effettuata sul corpo della donna dal medico legale Dario Raniero, su incarico della Procura.

Il fatto che l’uomo si sia portato il coltello da casa suffragherebbe la tesi degli inquirenti, secondo cui il femminicidio è stato premeditato.

Non è ancora chiaro se la 37enne sia stata colpita di fronte o di spalle, ma si ritiene che sia stata colta di sorpresa. La morte è poi sopraggiunta per shock emorragico.

Il coltello utilizzato per il delitto è stato rinvenuto dagli investigatori conficcato sulla stessa trave impiegata da Moser per togliersi la vita.

Palmieri è stata trovata senza vita giovedì nella sua casa di Montalbiano, in Trentino, mentre Moser si è tolto la vita impiccandosi a Castello Molina di Fiemme, dove abitava.

La coppia si stava separando e aveva tre figli fra i sei e i dieci anni: si trovavano a scuola durante il delitto e sono stati affidati a uno zio.

Saranno le ricostruzioni degli inquirenti e le indagini dei carabinieri a stabilire con certezza cosa sia accaduto giovedì mattina fra le 9 e le 9.15, orario in cui l’uomo è stato visto uscire da casa della vittima.

La ricostruzione

Il corpo di Ester Palmieri è stato ritrovato nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, dalla madre della donna dopo che la figlia non aveva risposto a diverse telefonate e nessuno si era presentato per pranzo dai familiari. A trovare Igor Moser senza vita nel sottotetto al civico 2 di via Valle, a Castello Molina di Fiemme, è stato un amico che aveva con lui un appuntamento al quale l’uomo non si è presentato. Sono ancora molti i punti da chiarire: secondo quanto riporta Il Corriere della Sera in paese alcuni sapevano che la coppia stava passando un momento difficile, ma a quanto sembra nessuno sapeva di violenze, litigi o denunce.

Chi erano Ester Palmieri e Igor Moser

Ester Palmieri era nata a Cavalese, ma viveva da sempre a Valfloriana. Aveva frequentato la scuola di estetica Armida Barelli di Levico Terme. In seguito aveva anche fatto una scuola per diventare operatrice socio-sanitaria, lavorando per 15 anni in quell’ambito, senza però mai abbandonare il settore del benessere. Da qualche tempo aveva aperto uno studio olistico, “Scintilla alchemica”, con il quale si era fatta conoscere e apprezzare. Igor Moser, invece, lavorava come boscaiolo e aveva costituito un’impresa individuale.

La sorella: “Me lo sentivo, le dicevo di stare attenta”

“È una cosa straziante e, anche se adesso sembra una cosa detta così, io me lo sentivo”, ha detto a Fanpage Armida Palmieri, la sorella di Ester. “Le raccomandavo sempre: ‘Stai attenta quando esci dal negozio, guardati le spalle, non stare mai da sola’, e lei mi rispondeva: ‘Tu sei esagerata, anzi, io ho paura che lui si faccia del male’. Lui diceva che si sarebbe ammazzato, non aveva mai accettato la separazione”, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Lei era così, ha sempre protetto tutti e vedeva il buono in tutto, anche dove non c’era. Noi le dicevamo sempre, anche anni fa, prima ancora che nascesse il primo bimbo, che lui non aveva nulla a che fare con lei. Lei però gli ha dato tutto, l’ha aiutato perché era fragile. So che era da un bel po’ di tempo che le cose non andavano. C’erano state anche in passato delle cose, ma ultimamente lei non ne poteva più. Lui poteva andarsene e tornare quando voleva, ma quando Ester ha detto basta, a lui non è andata bene”.

About Post Author