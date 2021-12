EUROPA LEAGUE- Napoli-Leicester, le parole di Spalletti: “In partite come questa la maglia pesa di più”

Napoli-Leicester, una partita da dentro o fuori per approdare agli ottavi di Europa League. Gli azzurri devono assolutamente vincere per passare il turno, anche se non sono padroni del loro destino. Molto dipenderà infatti dalla partita Legia Varsavia-Spartak Mosca, nella speranza che i padroni di casa possano vincere o almeno fermare i russi sul pareggio.

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con gli inglesi: “Vivo tutte le partite da dentro o fuori, bisogna interpretarle così. Assenze? Non possiamo andare giù al primo momento di difficoltà. Dobbiamo alzare il livello dando fondo a tutte le nostre potenzialità. In momenti di difficoltà la maglia pesa di più e c’è bisogno di una notevole forza mentale.

Con l’Atalanta abbiamo dimostrato di avere dei valori, perché abbiamo giocato alla pari. Il risultato ci ha penalizzato per episodi, ma l’importante è arrivare a queste partite con la testa giusta. Dobbiamo essere bravi a fare un salto di livello.

Abbiamo una rosa completa, anche se tra infortuni e Covid siamo un po’ in sofferenza. Il Leicester è una squadra forte con un grande allenatore, dobbiamo tirare fuori le nostre qualità affrontando bene gli episodi della partita.

Mario Rui a centrocampo? L’ho messo perché Lobotka era affaticato e lui è bravo a leggere determinate situazioni tattiche”.