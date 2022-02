Fidelis Andria-Catania, ecco i 23 giocatori a disposizione di Baldini

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania, Francesco Baldini, ha convocato 23 calciatori per la sfida alla Fidelis Andria, in programma domani alle 14,30 allo stadio “Degli Ulivi” e valevole per la ventunesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22.

Rossazzurri in ritiro pre-gara da stasera, in Puglia. Giovedì, alle 11, primo allenamento in vista di Turris-Catania, in calendario domenica 6 febbraio alle 14.30. Questi gli atleti a disposizione:

Portieri: 1 Andrea Sala, 12 Giuseppe Stancampiano

Difensori: 16 Alessandro Albertini, 3 Claiton Dos Santos Machado, 6 Luca Ercolani, 26 Filippo Lorenzini, 18 Juan Cruz Monteagudo, 19 Giovanni Pinto, 21 Paolo Ropolo, 29 Andrea Zanchi

Centrocampisti: 10 Kevin Biondi, 23 Riccardo Cataldi, 15 Jean Freddi Pascal Greco, 13 Mariano Julio Izco, 5 Alessandro Provenzano, 8 Giacomo Rosaia, 28 Pier Luigi Simonetti

Attaccanti: 33 Gabriel Bianco, 24 Luca Moro, 14 Antonio Piccolo, 20 Simone Russini, 7 Andrea Russotto, 25 Leon Sipos